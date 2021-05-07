إفريقيا قد تصبح بؤرة جديدة لكورونا

المواطن- متابعة

حذر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا، من خطر حدوث موجة جديدة لانتشار فيروس كورونا في القارة، وذلك بسبب تأجيل تسليم جرعات لقاحات كوفيد- 19 التي يصنعها معهد سيروم في الهند لإفريقيا، وبطء نشر اللقاحات وظهور متحورات جديدة، كما لا يزال خطر حدوث موجة جديدة من العدوى مرتفعًا في القارة السمراء.

وبحسب موقع سكاي نيوز، فإن إفريقيا لم تعد تمثل سوى 1% من جرعات اللقاحات التي يتم إعطاؤها في العالم، مقابل 2% قبل أسابيع.

بيانات اللقاحات في قارة إفريقيا

وتابعت منظمة الصحة العالمية أن نحو نصف جرعات اللقاحات المضادة لكورونا والبالغ عددها 37 مليونًا تم تسليمها لإفريقيا، أعطيت حتى الآن، مؤكدة أن بعض الدول الإفريقية كانت نموذجية في نشر اللقاحات.

وجرى تسليم الشحنات الأولى إلى 41 دولة إفريقية عبر برنامج كوفاكس (الذي يهدف إلى ضمان حصول البلدان الفقيرة على اللقاحات) منذ أوائل مارس، لكن 9 بلدان قدمت ربع الجرعات التي تلقتها، و15 دولة أعطت أقل من نصف الجرعات التي تسلمتها.

هل تتكرر مأساة الهند في إفريقيا ؟

وقالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا، ماتشيديسو مويتي، في البيان، إن مأساة الهند يجب ألا تحدث هنا في إفريقيا، ويجب أن نبقى جميعًا في حالة تأهب قصوى.

وأضافت: إذا طالبنا بالمساواة في اللقاحات يجب على إفريقيا أيضًا أن تبذل جهودًا وتستفيد إلى أقصى حد من اللقاحات لتطعيم السكان.

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