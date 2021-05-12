إفطارك علينا تختتم 6 مبادرات اجتماعية وتوزع 18 ألف وجبة

المواطن - الرياض

اختتمت الحملة الاجتماعية المشتركة إفطارك علينا وسعادة أهالينا مبادراتها هذا العام تزامنًا مع نهاية شهر رمضان المبارك وأيام عيد الفطر، بعد أن قامت بتوزيع 18 ألف وجبة في ثلاث مُدن سعودية هي الرياض وجدة والدمام في إطار مبادرة “إفطارك علينا”.

وتأتي هذه المبادرة ضمن برامج البنك الأهلي السعودي للمسؤولية المجتمعية “أهالينا”، وبالشراكة مع شركة بنش مارك وإذاعة بانوراما إف إم والتي تهتم بتوزيع الوجبات الجافة على قائدي المركبات والعابرين في إشارات المرور، وتوزيع الوجبات الساخنة على منازل المستفيدين من المحتاجين وقاطني الأربطة بما يعادل ٦٠٠ وجبة يوميًا خلال شهر رمضان.

كما اختتمت حملة “سعادة أهالينا” مبادراتها الاجتماعية، والتي نفَذت 6 أنشطة تطوعية موجهة لعدد من فئات المجتمع، شملت توزيع السلال على الفئات المستفيدة من “الأيتام وقاطني الأربطة وعمال النظافة والأسر المتعففة، وتحتوي السلة على 14 صنفًا من السلع الرئيسية، وتوزع على المستفيدين تحت إشراف موظفي البنك الأهلي السعودي من المتطوعين في “سعادة أهالينا” كما خصصت الحملة جزء من مبادراتها لتنظيف المساجد وتعقيمها في المدن الثلاثة المستهدفة، وتزويدها بــ”الكمامات، والمعقمات، وسجاجيد الصلاة البلاستيكية الصديقة للبيئة”.

دمج الأطفال الأيتام بالمجتمع

إلى جانب ذلك قدمت الحملة مبادرات أخرى، مثل الاحتفال بالقرقيعان في المنطقة الشرقية بهدف دمج الأطفال الأيتام بالمجتمع، ومساعدة وخدمة كبار السن بتوفير احتياجاتهم من الأطعمة والمستلزمات الأساسية على سبيل المثال لا الحصر: شراء الفول والخبز لهم، تعبئة أسطوانات الغاز الخاصة بهم.. إلخ . وذلك بهدف مساندتهم وتخفيف العبء عليهم خلال شهر رمضان المبارك. وحرصت الحملة المشتركة “إفطارك علينا وسعادة أهالينا” طوال شهر رمضان المبارك على مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي حددتها وزارة الصحة، وهيئة الصحة العامة (وقاية)، لمواجهة انتشار جائحة كورونا (كوفيد-19).

أهداف حملة إفطارك علينا وسعادة أهالينا

يذكر أن حملة “سعادة أهالينا” ستستكمل المرحلة الثانية من أنشطتها ومبادراتها خلال العام الجاري لتغطية باقي مدن المملكة، والتي تهدف إلى نشر قيم السعادة والإخاء والترابط المجتمعي، حيث لاقت الحملة نجاحًا كبيرًا خلال سنواتها الماضية، وشارك في تنفيذها مئات المتطوعين من الشباب وموظفي البنك.

الجدير بالذكر أن البنك الأهلي السعودي يمنح موظفيه ما يعادل 30 ساعة عمل تطوعية مدفوعة الأجر سنويا؛ لتشجيعهم على هذا العطاء، كما تسعى برامج البنك للمسؤولية المجتمعية “أهالينا” إلى تلمس احتياجات المجتمع الفعلية والمساهمة في دعم المبادرات الاجتماعية الهادفة.

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