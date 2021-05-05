إقصاء سان جيرمان يُقرب كيليان مبابي من الرحيل

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن رحيل الفرنسي كيليان مبابي عن صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أصبح مسألة وقت وذلك بعد إقصاء الفريق الباريسي من دوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء.

مانشستر سيتي يستغل غياب كيليان مبابي للتأهل

وكان مانشستر سيتي الإنجليزي تأهل لـ نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد الفوز على باريس سان جيرمان بنتيجة 4-1 في مجموع مباراتي دور الـ4.

وفضّل المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لـ باريس سان جيرمان، عدم الدفع بـ مبابي في مباراة مانشستر سيتي التي أُقيمت على ملعب الاتحاد معقل مان سيتي في مدينة مانشستر الإنجليزية.

مبابي يقترب من ريال مدريد

وسيتجه كيليان مبابي بنسبة كبيرة للانتقال إلى ريال مدريد الإسباني بعد نهاية الموسم الحالي، خاصة أن تقارير إعلامية فرنسية ذكرت في أكثر من مناسبة أن مبابي لا يُحبذ تجديد عقده مع الفريق الباريسي رغم عروض التجديد التي انهالت عليه من إدارة فريق العاصمة الفرنسية.

جدير بالذكر أن مبابي كان قدم مباراة غير جيدة ضد نادي مانشستر سيتي في لقاء الذهاب الذي أُقيم في فرنسا الأربعاء الماضي وانتهى بفوز فريق مانشستر سيتي بثنائية لهدف في ملعب ” حديقة الأمراء”.

يذكر أن نادي مانشستر سيتي سينتظر الفائز من تشيلسي وريال مدريد الإسباني لمواجهته في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 29 مايو الجاري في ملعب ” أتاتورك الأولمبي” في مدينة إسطنبول التركية.

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