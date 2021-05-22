إلهام شاهين تبرئ نفسها من صورة حفل الزفاف ليلة وفاة سمير غانم

المواطن - متابعة

خرجت الفنانة إلهام شاهين، عن صمتها طيلة الساعات الماضية، لترد على مهاجميها بمفاجأة مدوية بشأن الصور المتداولة لها ومواطنتها الفنانة ليلى علوي لحضور حفل زفاف بالجونة ليلة تشيع جثمان الفنان الراحل سمير غانم.

ليس حفل زفاف:

وقالت إلهام شاهين: “إنها لم تكن لها علاقة بحفل الزفاف الذي أقيم في نفس يوم جنازة الفنان سمير غانم ولم تشارك به” بحسب صحيفة الوطن المصرية.

أصدقاء سوريون:

وأكدت إلهام شاهين، أن هذه الصور من عشاء في مطعم بالجونة مع ضيوف من دولة سوريا قبل وفاة الفنان سمير غانم بيوم واحد، معقبة: “بمجرد علمنا بخبر الوفاة نزلنا فورًا للقاهرة وحضرنا الجنازة والدفنة، الله يرحمه”.

وكانت الفنانة إلهام شاهين، قد نعت الفنان الكبير سمير غانم عقب وفاته مساء يوم الخميس عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بقولها: “الله يرحم الفنان الكبير والكوميديان العظيم سمير غانم، رمز البهجة والسعادة، فنان جميل يشع الفرح في كل مكان يتواجد فيه، سنفتقده كثيرًا وربنا يصبر بناته دنيا وإيمي، ويشفي دلال عبدالعزيز ويقومها بالسلامة إن شاء الله يا رب”.

وفي منشور آخر خلال الساعات الماضية عبر حسابها بـ”فيسبوك” نشرت إلهام شاهين مقطع فيديو من فيلم احترس عصابة النساء مع سمير غانم، وعلقت عليه بقولها: وداعًا سمير غانم، من فيلم احترس عصابة النساء، سمير غانم كان عامل فيه شخصية جميلة جدًّا ومختلفة جدًّا جدًّا، فيلم من بطولة سمير غانم، إلهام شاهين، سوسن بدر، أرجو أننا ندعي للفنان الكبير ملك الكوميديا سمير غانم.

نبذة عن إلهام شاهين:

بدأت إلهام شاهين مسيرتها الفنية عندما قدمها المخرج كمال ياسين في مسرحية “حورية من المريخ”، وشاركت في العديد من المسرحيات منها “قنبلة الموسم”، و”المتحذلقات”، و”المصيدة”، و”بستان الوهم” و”النسانيس”.

وكانت الانطلاقة الحقيقية لإلهام شاهين كانت من السينما وفعليًّا من فيلم “أمهات في المنفى” عام 1981، وبعده فيلم “العار” عام 1982 والذي كان بدايةً لشهرتها ومعرفة بالجمهور.

يسرا في مرمى نيران الجمهور:

وكانت الفنانة المصرية يسرا، قد واجهت انتقادات حادة وردود فعل غاضبة فور انتشار صورها بحفل زفاف رجل الأعمال علي جميل بالجونة في وصلة رقص وغناء مع المطرب المصري عمرو دياب، الأمر الذي دفع بعض نشطاء التواصل الاجتماعي للسخرية من موقفها تجاه أسرة الراحل، حيث قال مغرد: “هما كدا الفنانين جرحهم بيلم بسرعة”، وأضاف آخر: “وجع قلب بلون فستان الجونة “وتابع ثالث: “هلغي متابعتك”.

يسرا تواجه الأزمة بغلق التعليقات:

وكانت الفنانة المصرية قد فاجأت متابعيها عبر موقع “تويتر” صباح اليوم، بغلق التعليقات على صورتها مع الفنان الراحل سمير غانم، لتخطي أزمة الهجوم، لكن يبدو أن الأمر ليس كافيًا فما زالت الفنانة في مرمي نيران الهجوم حتى الآن من قبل جمهور ومحبي الفنان الراحل سمير غانم.

تشييع سمير غانم:

يذكر أن حشدًا كبيرًا من الفنانين كان قد شارك في تشييع الفنان الراحل سمير غانم، منهم الفنان محمود حميدة وعمرو محمود ياسين ونهال عنبر وهالة صدقي ومحمد حماقي ولبلبة وإلهام شاهين وبيومي فؤاد وكل من ميرفت أمين وابنتها منة حسين فهمي التي تربطهما صداقة وطيدة بأسرة الفنان الراحل.

وفاة سمير غانم:

وتوفي الفنان المصري سمير غانم عصر الخميس الماضي بعد تدهور حالته إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وكذلك أصيبت زوجته دلال عبدالعزيز.

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