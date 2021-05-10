إنجازات موسى ماريغا قبل انضمامه لـ الهلال

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي الهلال في التعاقد مع المهاجم المالي موسى ماريغا المهاجم السابق لفريق بورتو البرتغالي وذلك قبل نهاية الموسم الحالي.

وجاء تعاقد الهلال مع ماريغا، وذلك لتدعيم خط الهجوم مع الفرنسي بافيتيمبي جوميز الذي أصبح من المتوقع رحيله عن صفوف الهلال بنهاية الموسم الحالي.

وتمكن ماريغا صاحب الـ30 عاماً، من التتويج بلقب الدوري البرتغالي مع بورتو مرتين عامي 2018 و 2020، كما حقق لقب كأس البرتغال ولقب كأس السوبر البرتغالي مع بورتو في العام الماضي.

موسى ماريغا يصل بـ بورتو لدور الثمانية

وفاز موسى ماريغا بـ جائزة أفضل لاعب في بورتو موسم 2018، كما وصل مع فريقه البرتغالي السابق إلى دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا، قبل توديع المسابقة على يد فريق ليفربول الإنجليزي.

وسبق لـ ماريغا كذلك أن مثّل المنتخب المالي في 25 مباراة دولية، وشارك مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 التي أُقيمت في مصر قبل عامين.

جدير بالذكر أن الإدارة الهلالية بـ رئاسة فهد بن نافل، تسعى لتجديد دماء الفريق الكروي الأول وذلك من أجل المنافسة على الألقاب بالموسم المقبل، خاصة بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك بعد الأداء المقلق، الذي ظهر به فريق الهلال بـ دور المجموعات بالبطولة الآسيوية رغم تأهله لدور الستة عشر.

ماريغا سجل هدف الفوز في فريق كريستيانو رونالدو

وكان موسى ماريغا سجل هدف فوز فريقه السابق بورتو ضد يوفنتوس الإيطالي في ذهاب دور الستة عشر من دوري الأبطال بالموسم الحالي.

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