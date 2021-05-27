إنجاز تاريخي لـ مدرب فياريال

المواطن - محمد سمعه

نجح المدرب الإسباني أوناي إيمري المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي فياريال الإسباني، في تحقيق رقمًا فريدًا له بعد التتويج بـ الدوري الأوروبي على حساب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكان فريق الغواصات الصفراء، فاز بلقب الدوري الأوروبي على حساب اليونايتد للمرة الأولى بتاريخه بركلات الترجيح بنتيجة 11-10.

مدرب فياريال الأكثر تتويجًا بـ الدوري الأوروبي

وبحسب إحصائيات شبكة ” أوبتا” العالمية عبر حسابها في “تويتر” فقد أكدت على أن إيمري مدرب الغواصات الصفراء، أصبح أول مدرب يفوز بـ كأس الاتحاد الأوروبي أو ما يُعرف بـ “الدوري الأوروبي” 4 مرات، متفوقًا على المدرب الإيطالي المخضرم جيوفاني تراباتوني.

3 مرات مع إشبيلية

يذكر أن مدرب فياريال الحالي، أوناي إيمري كان حقق اللقب 3 مرات في مواسم 2013/2014 و 2014/2015 و 2015/2016 مع نادي إشبيلية الإسباني، وحقق اللقب للمرة الرابعة مع فريق الغواصات الصفراء.

وكانت المباراة النهائية بين الفريقين، أُقيمت في مدينة غدانسك البولندية أمس الأربعاء.

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