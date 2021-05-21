إنجاز تاريخي ينتظر جوميز بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

يقترب المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز، لاعب الهلال، من الفوز بلقب هداف دوري محمد بن سلمان للمحترفين، بالموسم الحالي 2020/ 2021.

جوميز أبدع أمام الأهلي:

وكان جوميز، نجح في إحراز هدفين في شباك النادي الأهلي، في المباراة الأخيرة بين الفريقين التي انتهت بفوز الهلال على الأهلي بخماسية لهدف.

ويتواجد جوميز حاليًّا في صدارة هدافي دوري المحترفين برصيد 23 هدفًا، وبفارق 7 أهداف عن ملاحقيه فابيو أبرو لاعب الباطن، وكارلوس ستراندبيرج لاعب أبها، وإيميليو زيلايا لاعب ضمك وكريستيان جوانكا لاعب الشباب، حيث سجل كل منهم 16 هدفًا.

وفي حال فاز جوميز بلقب هداف دوري محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الحالي، فسيكون أول لاعب أجنبي في تاريخ الهلال يفوز باللقب، إضافة إلى كونه 3 لاعب في الهلال يُتوج بلقب الهداف بعد كل من محمد الشلهوب في موسم 2008/ 2009، وناصر الشمراني بموسم 2013/ 2014.

نقطتان تُتوج الهلال بطلًا لـ دوري محمد بن سلمان:

يذكر أن الهلال بحاجة فقط إلى تحقيق نقطتين، وذلك من أجل التتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين، حيث إذا فاز على التعاون بعد غد الأحد بالجولة الـ29، سيكون بطلًا لـ دوري المحترفين للموسم الثاني على التوالي.

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