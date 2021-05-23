إنجاز لـ بنزيمة بعد مباراة الريال ضد فياريال

المواطن - محمد سمعه

أصبح اللاعب الفرنسي كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد الإسباني، عاشر أكثر لاعب يشارك بمباريات الفريق الملكي، بعد مشاركته في مباراة الريال ضد فياريال أمس السبت بالجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الإسباني.

بنزيمة تجاوز الـ500 مباراة

وذكر الحساب الرسمي لنادي ريال مدريد عبر “تويتر” أن بنزيمة عادل رقم الإسباني ميتشل لاعب ريال مدريد الأسبق والبالغ من العمر حاليًا 58 سنة، حيث شارك بنزيمة في 559 مباراة مع الريال ليكون أكثر عاشر لاعب مشاركة بمباريات الفريق الملكي.

وكان بنزيمة شارك في مباراة الريال ضد فياريال، التي انتهت بفوز ريال مدريد بنتيجة هدفين لهدف، حيث سجل المهاجم الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية الهدف الأول للفريق الملكي.

فوز غير مُجد بلقاء الريال ضد فياريال

وحقق ريال مدريد فوزًا غير مُجد باللقاء، وذلك كون نادي أتلتيكو مدريد نجح في حسم لقب الدوري الإسباني لمصلحته، بعد الفوز الصعب على فريق بلد الوليد بنتيجة هدفين لهدف في المباراة التي أُقيمت أمس على ملعب واندا ميرتوبوليتانو.

ومن المتوقع رحيل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عن تدريب ريال مدريد بعد نهاية الموسم الحالي، كما أن إدارة الريال أصبحت تفكر في التعاقد مع المدرب الإسباني راؤول جونزاليس.

وبعد نهاية مباريات أمس السبت في الليجا، يتواجد الأتلتيكو في الصدارة برصيد 86 نقطة، ثم ريال مدريد ثانيًا برصيد 84 نقطة، برشلونة ثالثًا برصيد 79 نقطة، إشبيلية رابعًا برصيد 74 نقطة.

أما ريال سوسيداد وريال بيتيس فيحتلان المركزين الخامس والسادس، بينما يتواجد فياريال سابعًا برصيد 58 نقطة.

وتحتل أندية سيلتا فيغو وأتلتيك بيلباو وغرناطة وأوساسونا وقاديش وفالنسيا المراكز من الثامن إلى الـ13 على الترتيب، بينما تتواجد أندية ليفانتي وديبورتيفو ألافيس وخيتافي وإلتشي من المراكز الـ14 إلى السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

وهبط لـ دوري الدرجة الثانية الإسباني كل من هويسكا وبلد الوليد وإيبار.

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