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إنفلونزا الطيور H5N8 تجتاح منطقة صينية
تشكل خطورة منخفضة على الإنسان لكن شديدة التأثير على الدواجن

إنفلونزا الطيور H5N8 تجتاح منطقة صينية

2021/05/20
الساعة 12:51 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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إنفلونزا الطيور H5N8 تجتاح منطقة صينية
المواطن- متابعة

قالت وزارة الزراعة والشؤون الريفية في الصين، إنه تم اكتشاف تفشٍ لإنفلونزا الطيور H5N” في مدينة ناغتشوي، بمنطقة التبت ذاتية الحكم جنوب غربي الصين.

وتم رصد المرض شديد العدوى بين الطيور البرية في منطقتين من ناغتشوي، بما فيها حديقة وطنية للأراضي الرطبة، فيما أصيب ونفق 268 طائرًا بريًا حتى الآن، وفقا للوزارة.

رد فعل السلطات المحلية

وفعلت السلطات المحلية استجابة طارئة وقامت بتعقيم المنطقة والتخلص من جميع الطيور النافقة بأمان.

فيروس H5N8 

ويعتبر فيروس H5N8 نوعًا فرعيًا من فيروس الإنفلونزا أ، المعروف أيضًا باسم فيروس إنفلونزا الطيور، ورغم أنه لا يشكل سوى خطورة منخفضة على البشر، إلا أنه شديد الخطورة على الطيور البرية والدواجن، بحسب موقع روسيا اليوم.

إنفلونزا الطيور H5N8 تجتاح منطقة صينية


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