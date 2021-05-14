إيغالو يمنح الشباب التقدم بالشوط الأول

المواطن - مروة نبيل

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الاتفاق ضد الشباب ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتقدم الليوث بثنائية النيجيري أوديون إيغالو.

إيغالو يتألق

وبدأت المباراة المقامة على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام بشكل سريع، وسط ضغط قوي من لاعبي الليوث، الذي أسفر عن استخلاص الكرة من مدافع فارس الدهناء، ومرر هزازي الكرة لينفرد إيغالو بالمرمى، ويسجل الهدف الأول عند الدقيقة 11.

واستمر ضغط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بعد هدف التقدم، وحصل على ركلة جزاء، سددها المهاجم النيجيري بنجاح عند الدقيقة 22، وسط محاولات لإحراز هدف آخر، قبل أن يتمكن المغربي وليد أزارو من تقليص الفارق.

وتلقى أزارو تمريرة مميزة قبل أن يراوغ المدافع، ويسدد الكرة في الشباك عند الدقيقة 40، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الاتفاق ضد الشباب بتقدم الليوث بهدفين مقابل هدف.

الاتفاق والشباب في دوري محمد بن سلمان

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 38 نقطة، فيما يقع الشباب في المركز الثاني برصيد 48 نقطة.

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