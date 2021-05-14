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إيغالو يمنح الشباب التقدم بالشوط الأول
نجح في تسجيل ثنائية

إيغالو يمنح الشباب التقدم بالشوط الأول

2021/05/14
الساعة 7:44 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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إيغالو يمنح الشباب التقدم بالشوط الأول احتفال إيغالو - المصدر @SPL
المواطن - مروة نبيل

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الاتفاق ضد الشباب ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتقدم الليوث بثنائية النيجيري أوديون إيغالو.

إيغالو يتألق

وبدأت المباراة المقامة على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام بشكل سريع، وسط ضغط قوي من لاعبي الليوث، الذي أسفر عن استخلاص الكرة من مدافع فارس الدهناء، ومرر هزازي الكرة لينفرد إيغالو بالمرمى، ويسجل الهدف الأول عند الدقيقة 11.

إيغالو
احتفال المهاجم النيجيري – المصدر @SPL

واستمر ضغط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بعد هدف التقدم، وحصل على ركلة جزاء، سددها المهاجم النيجيري بنجاح عند الدقيقة 22، وسط محاولات لإحراز هدف آخر، قبل أن يتمكن المغربي وليد أزارو من تقليص الفارق.

وتلقى أزارو تمريرة مميزة قبل أن يراوغ المدافع، ويسدد الكرة في الشباك عند الدقيقة 40، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الاتفاق ضد الشباب بتقدم الليوث بهدفين مقابل هدف.

الشباب
جانب من المباراة – المصدر @SPL

الاتفاق والشباب في دوري محمد بن سلمان

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 38 نقطة، فيما يقع الشباب في المركز الثاني برصيد 48 نقطة.


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