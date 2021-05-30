احتفالية وداعية لبعض لاعبي الهلال اليوم

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن مباراة الهلال ضد الفيصلي اليوم قد تكون الأخيرة لعدد من لاعبي الزعيم، على أن تكون الاحتفالية الليلة بمناسبة التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولوداعهم أيضًا.

مساعد المحمود – مراسل الرياضية السعودية :

هناك أخبار نسمع عنها أن هذه المباراة و الاحتفاليه ستكون هي الأخيره لعدد من اللاعبين مع الهلال، أبرزهم جيوفينكو وفييتو.#الهلال_الفيصلي pic.twitter.com/1zGtqCYQQ1 — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) May 30, 2021

أنباء عن رحيل بعض لاعبي الهلال:

وعلق مراسل القنوات الرياضية السعودية، مساعد المحمود، على أنباء رحيل عدد من لاعبي الزعيم قائلًا: “قبل المباراة جميع الإداريين في نادي الهلال يرغبون الحديث عن الاحتفالية، لا أحد يرغب في الحديث عن الانتقالات”.

وتابع: “ولكن بلا شك بعد المباراة سيكون هناك حديث خاص مع لاعبي الهلال، وقد تكون هذه الاحتفالية وداعية لبعض منهم يتردد أنها تكون المباراة الأخيرة للإيطالي سيباستيان جيوفينكو وأيضًا لوسيانو فييتو”.

الزعيم يواجه الفيصلي ويتوج باللقب رسميًّا:

ونجح الزعيم في التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل جولة على نهايته، وذلك بعد فوزه على التعاون بهدف دون رد في الجولة الـ29، وسيتم تتويجه ضد الفيصلي اليوم، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويلعب الزعيم ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، بعد قليل، على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ30 والأخيرة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

شارك الخبر







شارك الخبر