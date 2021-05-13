احذروا الألعاب النارية ولا تعكروا فرحة العيد

المواطن - الرياض

حذر د. عبدالله الذيابي، طبيب بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، من خطورة الألعاب النارية في عيد الفطر المبارك.

أضرار شديدة الخطورة:

وقال الذيابي، عبر حسابه في “تويتر”: “استخدام الأطفال للألعاب النارية والمفرقعات من السلوكيات الترفيهية الخاطئة في العيد، وقد تؤدي لمشكلات صحية خطيرة كحرق الوجه واليدين وتهتك أنسجة العين”.

في سياق متصل، حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من مخاطر الألعاب النارية والمفرقعات التي يلهو بها الشباب والأطفال خلال احتفالهم بعيد الفطر.

لا تعكروا فرحة العيد:

وقالت المديرية: “إن الألعاب النارية في المناسبات والأعياد خطر يهدد أطفالنا؛ فلا تعكروا فرحة العيد باقتنائها”.

وتابع الدفاع المدني: “أن اللهو بالمفرقعات والألعاب النارية ينتج عنها أضرار بالغة وكوارث وخيمة على جسم من يستخدمها، وغير ذلك، أو التسبب في اشتعال الحرائق في أماكن استخدامها”.

وأشارت المديرية إلى “أن استخدام الأطفال أو الشباب لهذه الألعاب النارية المتفجرة له مخاطر كبيرة قد تصل إلى بتر أصابع الأطفال أو تهتك أنسجة العين حال وصول شظايا هذه الألعاب إليها، أو حروق بالجسم وحدوث تشوهات، فضلًا عن إمكانية تسببها في اشتعال كثير من الحرائق في أماكن استخدامها، سواء في الأماكن العامة أو المنازل أو الاستراحات”.

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