ارتفاع أسعار النفط وبرنت بـ 66.17 دولار

المواطن - متابعة

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، مواصلة المكاسب من الجلسة السابقة بعد أن أشارت بيانات بالقطاع إلى أن مخزونات الخام الأمريكية هبطت بأكثر من المتوقع بكثير الأسبوع الماضي، مما يعزز وجهات النظر الإيجابية حيال الطلب على الوقود في أكبر اقتصادات العالم.

العقود الآجلة لخام غرب تكساس

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 48 سنتاً بما يعادل 0.7 % إلى 66.17 دولار للبرميل بحلول الساعة 0440 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد تقدمها إلى 66.58 دولار، وهو مستوى لم تبلغه منذ الثامن من مارس (آذار).

العقود الآجلة لخام برنت

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتاً أو 0.7 % إلى 69.37 دولار للبرميل بعد أن لامست قمة أكثر من 7 أسابيع عند 69.78 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت عقود كلا الخامين القياسيين حوالي اثنين بالمئة أمس الثلاثاء قبيل بيانات من معهد البترول الأمريكي.

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