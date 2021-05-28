ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي 14.3 % في مارس الماضي

المواطن - واس

أظهرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم، ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام بنسبة 14.3 في المئة إلى 11.2 مليون برميل يومياً في شهر مارس الماضي.

الغاز الطبيعي:

وزاد إنتاج الغاز الطبيعي في ولايات البر الرئيسي الثماني والأربعين بمعدل قياسي بلغ 7.8 مليارات قدم مكعبة يومياً في مارس، ليسجل ذروته في 11 شهراً عند 102.6 مليار قدم مكعبة يومياً بعد تراجعه القياسي 8.1 مليارات قدم مكعبة يومياً في فبراير إلى أدنى مستوى في 31 شهرا عند 94.8 مليار قدم مكعبة يومياً.

وكان إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي بلغ ذروته عندما سجل 107.1 مليارات قدم مكعبة يومياً في ديسمبر 2019م.

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