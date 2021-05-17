ارتفاع خسائر المتحدة للتأمين في الربع الأول

المواطن - الرياض

أعلنت الشركة المتحدة للتأمين التعاوني عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2021-03-31 ( ثلاثة أشهر ) .

قيمة صافي الخسائر

وحققت الشركة صافي خسارة قبل الزكاة 26.990 مليون ريال مقارنة بخسارة 3.090 مليون في الربع المماثل من العام السابق بنسبة ارتفاع 773.4%.

سبب ارتفاع الخسائر

وقالت الشركة: “يعود سبب ارتفاع الخسائر إلى الانخفاض في صافي نتائج الاكتتاب وذلك بسبب الارتفاع في صافي المطالبات المتكبدة و الارتفاع في المصروفات العمومية والإدارية و الارتفاع في تكاليف ومصروفات الاكتتاب.

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