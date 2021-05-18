ارتفاع صافي أرباح الكثيري القابضة 15.6% في الربع الأول

المواطن - الرياض

أعلنت شركة الكثيري القابضة، تحقيق صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 4 ملايين ريال في الربع الأول من 2021، مقابل تسجيل أرباح بلغت 3.6 مليون ريال عن نفس الفترة من 2020، بارتفاع 15.6%.

سبب ارتفاع الربح

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى: زيادة الإيرادات خلال الربع الحالي بنسبة 37.72% عن الربع المماثل من العام السابق حيث تأثرت عمليات الإنتاج والتوريد في الربع المماثل من العام السابق بسبب جائحة كورونا – كوفيد 19.

وبالأمس أنهى سوق الأسهم السعودية الجلسة الأولى بعد إجازة عيد الفطر المبارك، مرتفعا بأكثر من 0.7 في المائة ليقترب المؤشر العام من مستوى 10400 نقطة، بدعم رئيسي من قطاع البنوك.

إغلاق المؤشر العام

وأغلق المؤشر العام عند مستوى 10396 نقطة مرتفعا 74 نقطة، فيما بلغت السيولة المتداولة 7.77 مليار ريال، وتأتي السيولة عبر تداول 298.2 مليون سهم، في حين بلغت الصفقات المنفذة نحو 334.5 ألف صفقة.

وأتت أسهم مصرف الراجحي على قائمة الأكثر دعما لحركة المؤشر العام بعد ارتفاعه بنحو 1.9 في المائة ليعود السهم فوق مستوى 100 ريال مجدد، تلاه سهم كهرباء السعودية محققه مكاسب بلغت 4.9 في المائة.

وتراجعت أسهم “أرامكو السعودي” بنحو 0.7 في المائة، حيث يتداول السهم دون أحقية أرباح، فيما انخفضت أسهم جرير بنحو 2.8 في المائة بعد ما بلغ السهم في الجلسة السابقة أعلى مستوى منذ الإدراج.

كذلك سجل سهم اتحاد الاتصالات “موبايلي” بنهاية تعاملات اليوم الاثنين أعلى مستوى له منذ أغسطس 2015، حيث أغلق السهم عند 32.95 ريال بعد ارتفاعه بأكثر من 3.6 في المائة

إلى ذلك، صعدت أسهم 117 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها أسهم تبوك الزراعية بعد صعود السهم بالحد الأعلى، تلاه وحدات جدوى ريت الحرمين 7.4 في المائة.

ايضا ارتفعت كل من المجموعة السعودية، عطا التعلمية، المعذر ريت، ميفك ريت بأكثر من 5 في المائة.

قابل ذلك تراجع أسهم 74 شركة تصدرها أسهم اتحاد الخليج الاهلية بنحو 8.3 في المائة بعد إعلان الشركة عن ارتفاع كبير في خسائرها للرب الأول من العام الجاري قبل الزكاة والتي بلغت 56.79 مليون ريال مقابل 6.1 مليون ريال للفترة المماثلة.

كذلك نجد تراجعت على أسهم أمانة للتأمين وأسواق العثيم وكذلك فتيحي بما يزيد عن 2 في المائة.

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