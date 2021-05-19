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ارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية 21% خلال إبريل

ارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية 21% خلال إبريل

2021/05/19
الساعة 11:12 مساءً
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ارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية 21% خلال إبريل
المواطن - الرياض

أعلنت ھيئة تنمية الصادرات، اليوم الأربعاء، أن قيمة الصادرات غير النفطية شھدت ارتفاعًا قدر بنسبة 21% خلال شھر إبريل 2021م، مقارنة بذات الفترة من العام السابق.

إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية:

وأوضحت هيئة تنمية الصادرات، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، أن إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية بلغ 4.13 مليار ريال بحجم وصل إلى 4.4 مليون طن.

ميناء الجبيل الصناعي في الصدارة:

وأضافت أن ميناء الجبيل الصناعي جاء أعلى المنافذ تصديرًا بـ6.3 مليار ريال، يليه ميناء الجبيل بـ6.2 مليار ريال، ثم ميناء جدة الإسلامي بـ4.2 مليار ريال.

ارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية 21% خلال إبريل - المواطن


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