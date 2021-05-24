استبعاد سيرخيو راموس من قائمة إسبانيا بيورو 2020

المواطن - محمد سمعه

استبعد المدرب الإسباني لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، المدافع سيرخيو راموس لاعب ريال مدريد من قائمة إسبانيا المشاركة في يورو 2020، المقرر انطلاقته في يونيو المقبل.

لابورت بديلًا عن سيرخيو راموس

وذكر الحساب الرسمي للمنتخب الإسباني عبر “تويتر” أن إيمريك لابورت مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي قد حل مكان راموس في تشكيلة المنتخب الإسباني، بعدما قرر لابورت تغيير قراره بتمثيل المنتخب الإسباني بدلاً من المنتخب الفرنسي.

قائمة المنتخب الإسباني

وجاءت قائمة إسبانيا مكونة من: ” أوناي سيمون، دي خيا، سانشيز في حراسة المرمى، جايا، ألبا، بو توريس، إيمريك لابورتـ إيريك جارسيا، لورينتي، أزبيليكويتا في خط الدفاع، ماركوس لورينتي، سيرخيو بوسكيتس، رودري، بيدري، تياجو ألكانتارا، خورخي كوكي في خط الوسط”.

وضمت القائمة أيضًا: “فابيان، داني أولمو، أوريازابال، جيرارد مورينو، ألفارو موراتا، فيران توريس، أداما تراوري، سارابيا”.

ولم تشهد قائمة منتخب إسبانيا استدعاء أي لاعب من نادي ريال مدريد للمشاركة في يورو 2020.

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