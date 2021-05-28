استشارية نفسية: الإلكترونيات غزت عقول الأطفال .. وهنا يكمن الحل

المواطن- محمد داوود- جدة

حذرت الاستشارية النفسية الدكتورة هويدة الحاج حسن، من الانعكاسات غير الصحية على الأطفال بسبب استخدام الإلكترونيات المتمثلة في الأجهزة الذكية لساعات طويلة ومتواصلة في اليوم، مشيرة إلى أن تأثير الاستخدام المطول لهذه الأجهزة ينعكس على المجالات الشخصية والأسرية والاجتماعية والنفسية والتعليمية والمهنية للأطفال، إذ فرضت الإلكترونيات واقعها في حياة الأطفال بقوة لدرجة لا يستطيعون فيها الاستغناء أو الابتعاد عنها لحظات.

الإلكترونيات وتجاوز ساعات الاستخدام:

وقالت الدكتورة هويدة الحاج حسن: إن إدمان الأطفال لألعاب الفيديو أصبح الآن بمثابة حالة صحية نفسية جديدة لديهم، فمعدلات استخدام الأطفال للأجهزة الذكية (جهاز التلفاز، الكمبيوتر، ألعاب الفيديو الإلكترونية، الأجهزة اللوحية) تفوق المعدلات الطبيعية الموصى بها حسب جمعية الأطفال الأمريكية (ساعتان يوميًّا فقط)، وهذا مؤشر خطير ينعكس على صحة الفرد وتحصيله العلمي وشخصيته عمومًا، إلى جانب الانعكاسات العقلية والجسدية على المدى البعيد.

تقنين استخدام الأجهزة:

ونصحت الدكتورة هويدة، بضرورة تقنين استخدام الأجهزة الالكترونية عند الأطفال، ومراقبة المواقع التي يزورها الطفل على شبكة الإنترنت والألعاب التي يمارسها، وتقنين مشاهدات الفيديوهات في مواقع الإنترنت من خلال تحديد وقت يومي للألعاب الإلكترونية والتصفح ومتابعة البرامج التعليمية والترفيهية والمفيدة وإجباره على الالتزام بكل ذلك؛ حتى لا يكون الأمر على حساب الالتزامات الأخرى ومنها دراسته، وضرورة تحفيز الطفل على ممارسة الرياضة والأنشطة الترفيهية الأخرى، وعدم السماح باستعمال الأجهزة الإلكترونية في غرف النوم قبل النوم نهائيًّا.

الحزم مع الأطفال:

وشددت على وجوب الحزم مع الأطفال عند عدم تنفيذ الضوابط، واتخاذ إجراء يمنع حدوث ذلك مستقبلًا، كالمنع من اللعب مدة يوم، وبالمقابل التشجيع عند الالتزام، منع الأجهزة من مائدة الطعام، لجعل وقت الطعام منطقة خالية من الإلكترونيات حتى التلفاز، حيث إن تناول الطعام أمام الشاشات يجعل الفرد يستهلك كمية أكبر من السعرات الحرارية، كما يمكن استثمار أوقات الأطفال في تنمية هواياته، وممارسة الرياضة البدنية في المنزل، وتشجيعه على اختيار ألعاب تنمي الذكاء وتزيد من مهاراته الذهنية والمعرفية.

وسابقًا حذرت استشارية طب النوم بمركز طب وبحوث النوم بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتورة رانيا الشمراني من سهر الأطفال لساعات طويلة وراء الإلكترونيات ،مبينة أن استخدام الوسائط الرقمية بين الأطفال أصبح في تزايد مستمر، ولاسيما في الآونة الأخيرة التي تزامنت مع جائحة كورونا لعدة أسباب منها الحاجة للتعليم عن بعد بالإضافة لفترات الحجر المنزلي والحد من الأنشطة الاجتماعية.

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