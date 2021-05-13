استشهاد عدد من الفلسطينيين بغازات سامة بعد القصف الإسرائيلي

المواطن - واس

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن عدداً من المواطنين الفلسطينيين استشهدوا من جراء استنشاقهم غازاً ساماً بفعل القصف الصاروخي من الطيران الحربي الإسرائيلي على أهداف مدنية في قطاع غزة.

معاينة الطب الشرعي:

ونقلت مصادر محلية عن الصحة أنه وصل إلى مجمع الشفاء الطبي جثامين مجموعة من المواطنين، وقد تبيّن من خلال معاينة الطب الشرعي أن سبب الوفاة المباشر هو الاختناق مع وجود أعراض ظاهرية تؤشر إلى احتمالية تعرضهم لاستنشاق غازات سامة، وقد أُخِذت العينات اللازمة لاستكمال الفحوصات ذات العلاقة.

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