اشتباه في جريمة اتجار بالبشر في الولايات المتحدة 

المواطن- متابعة

قالت الشرطة الأمريكية في ولاية تكساس إن هناك أكثر من 24 شخصًا تم إخراجهم من داخل حاوية شحن كبيرة كانت متوقفة قرب سان أنطونيو، بينهم شخص نقل للمستشفى لإصابته بالجفاف.

شاحنة مثيرة للشبهات

وقال الضابط جيسي سلامة إن أحد المارة اتصل بالشرطة، أمس الخميس، للإبلاغ عن شاحنة مثيرة للشبهات متوقفة بمحاذاة الطريق السريع شرقي سان أنطونيو، وعلى ذلك، أوقف أحد عناصر شرطة في سان أنطونيو، حركة المرور.

وقال سلامة إن عدة أشخاص بادروا إلى فتح الباب الخلفي للحاوية والفرار لدى اقتراب عناصر الشرطة، وتواصلت السلطات مع 29 شخصًا كانوا في الشاحنة.

احتمالية وقوع جريمة اتجار بالبشر

وقالت إدارة شرطة الهجرة والجمارك الأميركية إن تحقيقًا يجري في واقعة توقف الشاحنة لاحتمال وقوع جريمة اتجار بالبشر في الولايات المتحدة، وقد قال جيسي سلامة إن سائق الشاحنة، 49 عامًا، قيد الاحتجاز، بحسب وكالة أسوشيتد برس،

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