اعتدال في الذكرى الرابعة: مستمرون في جهودنا

المواطن - الرياض

احتفل المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرّف (اعتدال) بالذكرى الرابعة لتدشين المركز.

مستمرون في جهودنا .. نحو عالم معتدل#ذكرى_اعتدال_الرابعة pic.twitter.com/r4jeJgn95t — اعتدال | ETIDAL (@Etidal) May 21, 2021

ونشر اعتدال عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، مقطع فيديو معلقًا عليه بالقول: مستمرون في جهودنا، نحو عالم معتدل.

أهداف مركز اعتدال:

ويهدف المركز إلى أن يكون المرجع الأول عالميًّا في مكافحة الفكر المتطرّف وتعزيز ثقافة الاعتدال، وذلك من خلال رصد وتحليل الفكر المتطرف واستشرافه للتصدي له ومواجهته والوقاية منه، والتعاون مع الحكومات والمنظمات ذات العلاقة.

ويهدف مركز اعتدال إلى تفنيد الخطاب المتطرف ومحاربة أنشطته والحد من آثارها ومواجهة الفكر المتطرف ومنع الانتماء إليه أو التعاطف معه أو المساهمة في أنشطته بأي شكل من الأشكال وتعزيز ثقافة الاعتدال والتسامح وتقبل الآخر وتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفكر المتطرف.

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