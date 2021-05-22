اغتيال الناشط العراقي هاشم المشهداني وسط بغداد

المواطن - متابعة

تعرض الناشط العراقي هاشم المشهداني، رئيس رابطة شباب الطارمية، اليوم السبت للاغتيال، في سلسلة من العمليات المسلحة لاغتيال النشطاء بالعراق على يد مسلحين مجهولين.

التحقيق في الحادث:

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم اغتيال المشهداني في بغداد، وأن القوات الأمنية العراقية فتحت تحقيقًا لتحديد هوية المتورطين في الواقعة.

وكان رئيس تحالف عزم، خميس الخنجر، قد نشر تغريدة على تويتر قال فيها: ”اغتيال هاشم المشهداني عضو تحالف عزم في بغداد، رسالة خطيرة تؤشر ضرورة حماية العملية الديمقراطية وأصحاب الفكر والنشاط الجماهيري من السلاح المنفلت والمجاميع الإرهابية”.

يذكر أن تحالف العزم كان يعتزم خوض الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في أكتوبر المقبل.

عمليات اغتيال واسعة:

كما شهدت عدة محافظات عراقية عمليات اغتيال كثيرة، استهدفت نشطاء مدنيين ومسعفين وعاملين في مجال حقوق الإنسان.

وارتفعت حدة الاغتيالات في العراق منذ انطلاق موجة الاحتجاجات في أكتوبر 2019، المطالبة بإسقاط النظام.

فيما يتهم الكثير من أنصار الاحتجاجات الشعبية في العراق بعض ميليشيات الحشد الشعبي بالوقوف وراء عمليات الاغتيال والقتل بدعم من إيران.

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