اكتشاف مادة مسرطنة في 78 نوعًا من منتجات الوقاية من الشمس

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اكتشف مختبر Valisure، وجود مادة البنزين الكيميائية، وهي مادة مسرطنة في 78 من منتجات الوقاية من أشعة الشمس، داعيًا إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) إلى سحب تلك المنتجات الـ78 وإجراء تحقيقها الخاص في تصنيع هذه المنتجات.

مادة مسرطنة تسبب سرطان الجلد:

وفحص مختبر Valisure، ما يقرب من 300 نوع من منتجات الوقاية من أشعة الشمس، ووجد أن 27% منها تحتوي على البنزين، وفقًا لبيان صادر عن المختبر.

ومن جهته أكد ديفيد لايت، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Valisure، في بيان صادر عنه: “أن وجود هذه المادة المسرطنة البشرية المعروفة في المنتجات الموصى بها على نطاق واسع للوقاية من سرطان الجلد والتي يستخدمها البالغون والأطفال بانتظام، أمر مقلق للغاية”.

وأضاف الدكتور كريستوفر بانيك، الأستاذ المساعد في طب الأمراض الجلدية بجامعة ييل، في البيان ذاته، قائلًا: “من المهم أن تعالج الهيئات التنظيمية تلوث البنزين في واقيات الشمس، حتى يشعر جميع الأفراد بالأمان عند استخدام منتجات واقية من الشمس”، بحسب “روسيا اليوم”.

إدارة الغذاء والدواء الأمريكية:

وفي السياق عينه قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، في بيان قُدّم إلى “لايف ساينس”: إنها تراجع الالتماس، وتأخذ على محمل الجد أي مخاوف تتعلق بالسلامة تثار بشأن المنتجات التي تُنظم، بما في ذلك الواقي من الشمس.

الجدير ذكره أن التعرض لمستويات عالية من البنزين يؤدي إلى الإصابة بالسرطان، وخاصة سرطان الدم، بما في ذلك اللوكيميا. وتحد إدارة السلامة والصحة المهنية الأمريكية من التعرض للبنزين في الهواء في مكان العمل إلى جزء واحد في المليون في المتوسط ​​في اليوم، وبحد أقصى 5 أجزاء في المليون خلال فترة 15 دقيقة، وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية.

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