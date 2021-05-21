اكتشاف نوع جديد من كورونا ينتقل إلى البشر من الكلاب

المواطن- متابعة

اكتشف مجموعة من العلماء في الولايات المتحدة وماليزيا، نوعًا غير معروف سابقًا من فيروس كورونا ينتقل عن طريق الكلاب إلى البشر، بحسب وكالة سبوتنيك.

وتابع التقرير أنه في عام 2018، حلل العلماء مسحات أنف لأكثر من 300 مريض كانوا يعالجون من الالتهاب الرئوي في ماليزيا، ثمانية منهم أطفال، كان لديهم فيروس كورونا لم يتم اكتشافه من قبل، والذي أطلق عليه العلماء اسم سي كوف-إتش يو بي إن-2018.

وأفاد الباحثون في الدراسة المنشورة، أن هذا الفيروس من كورونا، الذي أصاب الكلاب في السابق فقط، بدأ في إصابة البشر، ولم يُعرف بعد ما إذا كان الفيروس يمكن أن ينتقل من شخص لآخر وكيف يمكن لمناعة الإنسان أن تتعامل معه.

وقالت إحدى العلماء الباحثين في جامعة ولاية أوهايو، أناستاسيا فلاسوفا: الآن لا نرى أي سبب لتوقع جائحة جديدة من هذا الفيروس، لكن لا يمكنني استبعاد أنه لن يسبب أي قلق في المستقبل.

أعراض الإصابة بهذا النوع من الفيروس

ويُلاحظ أن الكلاب المصابة بهذا الفيروس كانت تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي، ولم تظهر هذه الأعراض على البشر، ولكن لوحظت أعراض مشابهة لتلك التي تحدث مع أمراض الجهاز التنفسي.

من جهة أخرى، فإنه في الوقت نفسه، تعافى جميع المرضى الثمانية الذين تم تشخيص إصابتهم بفيروس كورونا هذا وخرجوا من المستشفى بعد أربعة إلى ستة أيام.

وأشارت فلاسوفا أيضًا إلى أنه في الوقت الحالي ليس من الواضح مدى انتشار هذا الفيروس، لكن العلماء يرجحون أن الفيروس قد يكون منتشرًا ليس فقط بين الكلاب والناس في ماليزيا.

شارك الخبر







شارك الخبر