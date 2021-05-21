اكتشاف 40 جثة مخبأة في منزل شرطي بالسلفادور!

المواطن- متابعة

قالت السلطات الجنائية في السلفادور، إنه عُثر على قبور داخل منزل شرطي، قد تحتوي على ما يصل إلى 40 جثة، ويعتقد أن معظمهم نساء أو فتيات.

وبحسب وكالة سبوتنيك، فقد تم إخراج رفات 24 شخصًا على الأقل في منزل ضابط الشرطة السابق، وقد يستغرق إخراج جميع الجثث شهرًا آخر على الأقل.

عصابة قتل سرية

وقد اعتقلت الشرطة، أحد رجالها السابقين، 51 عامًا، في مدينة تشالتشوابا هذا الشهر لقتله امرأة تبلغ 57 عامًا وابنتها البالغة 26 عامًا، واعترف الضابط السابق بجريمته، وأدى هذا الاعتراف إلى خلق خيط قد يكشف المسؤولون من خلاله على عصابة قتل سرية تعمل على مدى عقد من الزمن.

وبعد اعتراض الضابط السابق، فتشت فرق الطب الشرعي منزله الواقع على أطراف العاصمة سان سلفادور، وجدوا ما لا يقل عن سبع حفر تحتوي على جثث، ربما تم دفن بعضها منذ عامين.

واعتبرت السلطات أن هذه الجثث تشير إلى وجود عصابة قتل ربما استمرت في العمل لعقد من الزمن.

تورط رجال شرطة سابقين

وقال مدير الشرطة المدنية الوطنية في السلفادور، ماوريسيو أريازا تشيكاس، إن من بين المشتبه بهم رجال شرطة سابقين وجنود سابقون ومهربون، مشيرًا إلى أن الشرطي السابق ربما كان يقتل الناس منذ عقد من الزمن.

وبحسب BBC، فإنه يوجد في السلفادور أحد أعلى معدلات قتل للنساء في أمريكا اللاتينية.

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