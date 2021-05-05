الأجانب سلاح الفيصلي ضد النصر بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في الظهور بشكل مميز ضد النصر، وتحقيق الفوز في مباراة اليوم ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أجانب الفيصلي يتألقون ضد النصر

ولفت حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن أجانب الفيصلي يتألقون ضد النصر، واعتادوا هز شباكه خلال المباريات الأخيرة.

ونجح لاعبو عنابي سدير الأجانب في تسجيل آخر 8 أهداف في مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يُعد آخر لاعب سعودي تمكن من هز شباك العالمي هو إسلام سراج عام 2017.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

ومن المقرر أن يلعب النصر ضد الفيصلي على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض، عند الساعة 9:40 مساءً اليوم في المباراة المؤجلة من الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 36 نقطة من 25 مباراة، فيما يقع عنابي سدير في المركز الـ12 برصيد 33 نقطة من 26 مواجهة.

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