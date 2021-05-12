الأحوال المدنية: لا تتعاملوا مع أي شخص أو جهة يدعي تقديم خدماتنا

المواطن - الرياض

حذرت وكالة الأحوال المدنية من خطورة التعامل مع أي شخص أو جهة يدعي تقديم خدمات الأحوال المدنية.

سرية البيانات:

ونشرت الأحوال المدنية، في تغريدة لها عبر تويتر، إنفوجرافيك شددت خلاله على ضرورة الحفاظ على سرية البيانات، محذرة من التعامل مع أي شخص أو مكتب يدّعي تقديم خدماتها، معلقة بالقول: “الوقاية أمان”.

وأكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية في وقت سابق استمرار تقديم خدماتها الإلكترونية خلال إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1442هـ عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر” وإيصال الوثائق الصادرة عبر العنوان الوطني للمواطنين من خلال البريد السعودي.

العمل خلال العيد:

وأوضحت أن مراكز طباعة الوثائق في جميع مناطق المملكة التي يبلغ عددها 13 مركزًا ستواصل عملها خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، مبينةً أن إجازة عيد الفطر المبارك لا تحتسب من المدد المحددة للتبليغ عن الواقعات المدنية للمواطنين والمقيمين، التي تستوجب دفع الغرامات المالية.

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