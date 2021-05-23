الأحوال توضح خطوات الإبلاغ عن الوثائق الرسمية المفقودة في 8 خطوات

المواطن - الرياض
سلطت الأحوال المدنية، الضوء على طريقة التصرف حال فقدان المواطن وثائق رسمية (بطاقة الهوية الوطنية، سجل الأسرة، شهادة ميلاد المواطن، شهادة وفاة لتابعي المواطن).
خطوات الإبلاغ:
وأوضحت في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، خطوات الإبلاغ عن الوثائق المفقودة والتي جاءت كالآتي:
1- الدخول عبر حسابك في أبشر
2- اختيار خدماتي
3- الأحوال المدنية
4- الإبلاغ عن الوثائق المفقودة
5- اختيار الوثيقة المفقودة من القائمة
6- تعبئة البيانات المطلوبة
7- حجز موعد إلكتروني عبر خدمة بدل فاقد
8- إحضار كافة المتطلبات المذكورة بتذكير الموعد
خدمات الأحوال:
وكانت الوكالة قد حذرت في وقت سابق من خطورة التعامل مع أي شخص أو جهة يدعي تقديم خدمات الأحوال المدنية.
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