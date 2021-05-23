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الأحوال توضح خطوات الإبلاغ عن الوثائق الرسمية المفقودة في 8 خطوات
من بينها إحضار كافة المتطلبات المذكورة بتذكير الموعد

الأحوال توضح خطوات الإبلاغ عن الوثائق الرسمية المفقودة في 8 خطوات

2021/05/23
الساعة 9:45 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الأحوال توضح خطوات الإبلاغ عن الوثائق الرسمية المفقودة في 8 خطوات
المواطن - الرياض

سلطت الأحوال المدنية، الضوء على طريقة التصرف حال فقدان المواطن وثائق رسمية (بطاقة الهوية الوطنية، سجل الأسرة، شهادة ميلاد المواطن، شهادة وفاة لتابعي المواطن).

خطوات الإبلاغ: 

وأوضحت في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، خطوات الإبلاغ عن الوثائق المفقودة والتي جاءت كالآتي:

1- الدخول عبر حسابك في أبشر

2- اختيار خدماتي

3- الأحوال المدنية

4- الإبلاغ عن الوثائق المفقودة

5- اختيار الوثيقة المفقودة من القائمة

6- تعبئة البيانات المطلوبة

7- حجز موعد إلكتروني عبر خدمة بدل فاقد

8- إحضار كافة المتطلبات المذكورة بتذكير الموعد

خدمات الأحوال: 

وكانت الوكالة قد حذرت في وقت سابق من خطورة التعامل مع أي شخص أو جهة يدعي تقديم خدمات الأحوال المدنية.

 


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