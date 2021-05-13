الأردن يدين صواريخ وطائرات الحوثي تجاه السعودية: أفعال إرهابية جبانة

المواطن - واس

أدانت واستنكرت الحكومة الأردنية بشدة اليوم إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية عددًا من الطائرات (المفخخة) والصواريخ الباليستية باتجاه المملكة، التي تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

خرق للقانون الدولي:

وأفادت وزارة الخارجية الأردنية في بيانها أن استمرار هذه الأفعال الإرهابية الجبانة التي تشكل خرقاً للقانون الدولي الإنساني، موكدة وقوف الأردن بالمطلق إلى جانب المملكة العربية السعودية في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها.

تهديد لأمن المنطقة:

وشددت خارجية الأردن على أن أمن البلدين أمن واحد لا يتجزأ وأن أي تهديد لأمن المملكة هو تهديد لأمن المنطقة كاملة.

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