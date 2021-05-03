الأرصاد : أمطار رعدية على 5 مناطق غدًا

المواطن - الرياض

توقع المركز الوطني لـ الأرصاد في تقرير له عن حالة الطقس غدًا، بمشيئة الله تعالى استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى أجزاء من منطقة مكة المكرمة.

كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

تقرير الأرصاد عن حالة الطقس

أما عن حالة الرياح السطحية على البحر الأحمر فسوف تكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-36 كم/ساعة في حين ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 16-36 كم/ساعة على الخليج العربي.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

أما عن درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية المتوقعة غدًا الثلاثاء على معظم المدن السعودية فبيانها كما يلي:

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