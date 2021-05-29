الأرصاد: الحرارة تصل 50 مئوية الثلاثاء المقبل على هذه المناطق

المواطن - الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن درجات الحرارة قد تصل إلى 50 درجة مئوية يوم الثلاثاء المقبل، مبيناً أن المنطقة الشرقية ستسجل الأعلى في درجات الحرارة، خاصة في محافظة الأحساء.

فيديو | #الأرصاد لـ #الإخبارية: الثلاثاء المقبل تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة و"الشرقية" تسجل الأعلى خاصة في محافظة #الأحساء pic.twitter.com/GwbalbQgvo — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) May 29, 2021

استمرار الأجواء الحارة

وأوضح المختص في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، خلال مداخلة هاتفية له مع قناة “الإخبارية”، أن الأجواء الحارة ستستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن دخول فصل الصيف أرصادياً وليس فلكياً؛ سيكون يوم الثلاثاء المقبل.

رياح جافة وحارة

وتابع العقيل أنه بداية من يوم الثلاثاء ستكون درجات الحرارة أعلى من المعدل على المناطق الشمالية والشرقية، وكالعادة قد تلامس درجات الحرارة في الصيف 50 درجة مئوية، على بعض المناطق الشرقية خاصة في الأحساء، وقد تتأثر منطقة مكة المكرمة بالرياح الشرقية الجافة والحارة وترتفع معها درجات الحرارة لتلامس الـ50 مئوية.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا والفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من وسط المملكة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

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