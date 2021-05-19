الأرصاد تتوقع هطول أمطار رعدية ورياحًا نشطة بعدة مناطق.. غدًا

المواطن - الرياض

أعلن المركز الوطني للأرصاد، توقعاته لطقس يوم غد الخميس، حيث توقع هطول أمطار رعدية بعدة مناطق.

هطول أمطار رعدية:

وتوقع المركز هطول أمطار رعدية على أجزاء من مرتفعات نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وسماء غائمة جزئيًّا على مناطق المدينة المنورة، حائل، تبوك، الحدود الشمالية، تتخللها خلايا من السحب الركامية الرعدية الممطرة.

رياح نشطة:

كما تنشط الرياح على شرق المرتفعات والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، تمتد إلى مناطق القصيم، حائل، الحدود الشمالية، الجوف، قد تتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

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