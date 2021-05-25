الأسهم الأمريكية تصعد بفضل مكاسب لأسهم التكنولوجيا

المواطن - متابعة

قفزت الأسهم الأمريكية يوم أمس الاثنين دافعة المؤشرين “ستاندرد آند بورز 500″ و”ناسداك” للصعود بأكثر من واحد في المائة.

تراجع السندات:

وساعد تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية في رفع أسهم عالية القيمة في قطاعات مثل التكنولوجيا، بينما يحاول المستثمرون قياس مسار التضخم.

ومن بين القطاعات الأحد عشر الرئيسية في المؤشر “ستاندر آند بورز”، صعدت أسهم التكنولوجيا اثنين بالمائة لتكون الأفضل أداء في الجلسة مع هبوط عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى في أسبوعين.

داو جونز:

وأنهى المؤشر “داو جونز الصناعي” جلسة التداول مرتفعًا 178.60 نقطة، أو 0.52 بالمائة، إلى 34386.44 نقطة في حين صعد المؤشر “ستاندرد آند بورز 500 القياسي” 41.19 نقطة، أو 0.99 بالمائة، ليغلق عند 4197.05 نقطة.

وأغلق المؤشر “ناسداك المجمع” مرتفعا 185.44 نقطة، أو 1.38 بالمائة، إلى 13656.44 نقطة.

وقفزت أسهم عملاقي التكنولوجيا “أبل” و”مايكروسوفت” حوالي 2 بالمائة لكل منهما وكانا أكبر الداعمين للمؤشر “ستاندرد آند بورز” القياسي.

تجدر الإشارة إلى أن قطاع التكنولوجيا من بين أسوأ القطاعات أداء هذا الشهر ومنذ بداية العام مع تنامي مخاوف التضخم وارتفاع عوائد السندات.

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