الأقرب لمغادرة النصر في يونيو

المواطن - محمد سمعه

يبحث المدرب البرازيلي مانو مينيز المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر، عن تجديد دماء الفريق الكروي الأول وذلك للمنافسة على الاستحقاقات المقبلة، خاصة دوري أبطال آسيا.

ويعد الحارس الأسترالي برادلي جونز حارس مرمى العالمي، الأقرب للرحيل عن صفوف أصفر العاصمة في يونيو المقبل، خاصة أن عقده سينتهي ولا تنوي إدارة مسلي آل معمر التجديد له.

ويفكر المدرب مينيز في قيد اللاعب الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف في قائمة العالمي لبطولة دوري أبطال آسيا، بدلًا من برادلي جونز بعد منتصف مايو الحالي.

انتقادات قوية تعرض لها حارس النصر

وكان برادلي جونز تعرض لانتقادات قوية من جماهير نادي النصر قبل إصابته بفيروس كورونا، مما جعل إدارة العالمي تفكر في عدم التجديد له.

العالمي يهزم الفيصلي بصعوبة

يذكر أن العالمي، كان انتصر على فريق الفيصلي بنتيجة 4-3 ضمن مباريات الجولة الـ26 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليصل للنقطة رقم 39 ويحتل بهم المركز الخامس.

وتولى مينيز تدريب العالمي في إبريل الماضي خلفًا للمدرب الكرواتي ألين هورفات، الذي تمت إقالته، بعد الخسارة من نادي ضمك بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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