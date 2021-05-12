الألعاب النارية تزين سماء الباحة غدًا

المواطن - واس

تتزين سماء مدينة الباحة مساء غداً, بألوان الفرح التي تجسدها الألعاب النارية احتفالاً بعيد الفطر المبارك لهذا العام.

توجيه أمير الباحة:

وبناء على توجيه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة, تنظم إمارة المنطقة فعالية الألعاب النارية في تمام الساعة العاشرة مساءً، التي سوف تطلق بجوار المركز الحضاري بمدينة الباحة، من قبل مؤسسة متخصصة وبأشكال النخلة ورائد الفضاء والبراشوت والسهم والقلب والنافورة والأشكال الهندسية الأخرى المتنوعة، حيث تم تجهيز الموقع بجميع التجهيزات اللازمة واتخاذ احتياطات الأمن والسلامة كافة في نقل وتخزين طلقات الألعاب المضيئة بهدف توفير السلامة للجمهور.

شارك الخبر







شارك الخبر