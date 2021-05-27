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الألعاب النارية وأغلى الكؤوس يضيئان درة الملاعب
بين شوطي المباراة النهائية

الألعاب النارية وأغلى الكؤوس يضيئان درة الملاعب

2021/05/27
الساعة 11:07 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الألعاب النارية وأغلى الكؤوس يضيئان درة الملاعب الكأس في الملعب - المصدر @gsaksa
المواطن - مروة نبيل

خيمت الأجواء الاحتفالية على شوطي مباراة التعاون والفيصلي في نهائي أغلى الكؤوس المقام على درة الملاعب “استاد الملك فهد الدولي” في الرياض.

أجواء مميزة في نهائي أغلى الكؤوس

ونشر حساب وزارة الرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للفعاليات المصالحة لنهائي أغلى الكؤوس، حيث أشعلت الألعاب النارية حماس الجماهير بين شوطي المباراة.

أغلى الكؤوس
الكأس في الملعب – المصدر @gsaksa

كما نشر صورًا لكأس الملك وهو يجوب درة الملاعب محمولًا على عربة خيل، وسط تفاعل كبير من الجماهير، في مشاهد خطفت الأنظار، في ظل الجاهزية المميزة التي ظهرت عليها أرضية ومدرجات استاد الملك فهد الدولي.

كاس الملك
كأس البطولة – المصدر @gsaksa

تعادل التعاون والفيصلي

وكان التعاون قد تقدم على الفيصلي بعد مرور 14 دقيقة عن طريق مهاجمه لياندر تاوامبا، قبل أن يدرك عنابي سدير التعادل في الدقيقة 40 عن طريق جوليو تافاريس من ركلة جزاء.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح التعاون عند الدقيقة 43 دون اللجوء إلى تقنية الفيديو، ليسجلها كاكو، ويمنح فريقه التقدم مع نهاية أحداث الشوط الأول من نهائي كأس الملك، قبل أن يحرز تافاريس الهدف الثاني له وللفيصلي مع بداية الشوط الثاني.

كأس الملك
الكأس – المصدر @gsaksa
نهائي كأس الملك
الكأس في الملعب – المصدر @gsaksa
أغلى الكؤوس
جانب من الفعاليات – المصدر @gsaksa
درة الملاعب
الألعاب النارية في الملعب – المصدر @gsaksa
كأس الملك
كأس البطولة – المصدر @gsaksa
نهائي كأس الملك
جانب من الفعاليات – المصدر @gsaksa


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