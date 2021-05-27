الألعاب النارية وأغلى الكؤوس يضيئان درة الملاعب

المواطن - مروة نبيل

خيمت الأجواء الاحتفالية على شوطي مباراة التعاون والفيصلي في نهائي أغلى الكؤوس المقام على درة الملاعب “استاد الملك فهد الدولي” في الرياض.

أجواء مميزة في نهائي أغلى الكؤوس

ونشر حساب وزارة الرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للفعاليات المصالحة لنهائي أغلى الكؤوس، حيث أشعلت الألعاب النارية حماس الجماهير بين شوطي المباراة.

كما نشر صورًا لكأس الملك وهو يجوب درة الملاعب محمولًا على عربة خيل، وسط تفاعل كبير من الجماهير، في مشاهد خطفت الأنظار، في ظل الجاهزية المميزة التي ظهرت عليها أرضية ومدرجات استاد الملك فهد الدولي.

تعادل التعاون والفيصلي

وكان التعاون قد تقدم على الفيصلي بعد مرور 14 دقيقة عن طريق مهاجمه لياندر تاوامبا، قبل أن يدرك عنابي سدير التعادل في الدقيقة 40 عن طريق جوليو تافاريس من ركلة جزاء.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح التعاون عند الدقيقة 43 دون اللجوء إلى تقنية الفيديو، ليسجلها كاكو، ويمنح فريقه التقدم مع نهاية أحداث الشوط الأول من نهائي كأس الملك، قبل أن يحرز تافاريس الهدف الثاني له وللفيصلي مع بداية الشوط الثاني.

شارك الخبر







شارك الخبر