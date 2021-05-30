الأمريكي بيل غوسيت ينال شهادة جامعية في عمر 97 عامًا !

المواطن- متابعة

سحر الإرادة الملتهبة يصنع كل شيء.. هذه المقولة تنطبق بشكل خاص على الأمريكي بيل غوسيت، الذي ترك جامعته لكي يلتحق بحيش بلاده الذي انخرط في الحرب في خضم الحرب العالمية الثانية.

والتحق غوسيت، 97 عامًا، بكلية لينكولن، لكن الأمر انتهى به في سلاح الجو الأميركي قبل أن يتم دراسته الجامعية، وبعد انتهاء الحرب لم يعد إلى الجامعة، حيث فضل العمل في إدارة شركة العائلة، ومرت سنوات العمر سريعًا في العمل، فوجد غوسيت نفسه في التسعينيات من عمره، لكنه لم ينس العودة إلى الجامعة.

ويمثل الرجل الأميركي هذا نموذجًا يحتذى في التمسك بحلم إكمال الدراسة الجامعية حتى بعد مضي عقود طويلة من الزمن.

وقالت كلية لينكولن بولاية إيلينوي إن المسن الأميركي جاء إليها عام 2019، طالبًا العودة إلى صفوف الكلية من أجل استكمال دراسته الجامعية التي انقطع عنها منذ عقود طويلة، وذكرت الكلية أنها قررت إعادة تسجيل الطالب، مع اعتماد العلامات التي حققها في أربعينيات القرن الماضي.

وتابعت: ألهمتنا رغبته في الحصول على شهادة بعد 80 عامًا من بدء تعليمه.

دراسة بيل غوسيت

وأكمل جوسيت درجة مشاركته في الآداب في عام 2020 ، لكنه اضطر إلى انتظار حفل التخرج لعام 2021 بسبب جائحة كورونا، وفاجأته الكلية أيضًا بمنحه درجة الدكتوراه الفخرية.

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