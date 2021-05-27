الأمر بالمعروف بمحافظة الكامل تفعّل حملة رب اجعل هذا البلد آمنًا

المواطن - واس

فعّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الكامل حملة ” رب اجعل هذا البلد آمناً ” تحت شعار ” فُكر آمن – لوطن آمن ” التي تهدف إلى تعزيز الأمن الفكري، بحضور محافظ الكامل طراد بن فهد بن نصير، ورئيس الهيئة بالمحافظة الشيخ وليد الصبحي.

أهداف الحملة

وتهدف الحملة إلى تعزيز الأمن الفكري وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على أمن الوطن وتعزيز مفهوم اللحمة الوطنية واجتماع الكلمة وتوحيد الصف في وجه دعاة الفتنة والتخريب وحماية الأمن الفكري للمجتمع.

برامج ميدانية

وتقوم الحملة بتنفيذ برامج ميدانية وتوعوية ووقائية للتحذير من جميع الأفكار الضالة وتعزيز روح الوطنية .

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