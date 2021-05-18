الأمر بالمعروف تعرض محتوى حملة ربِّ اجعل هذا البلد آمناً في مساجد الرياض

المواطن - واس

عرضت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، المحتوى التوعوي لحملة “ربِّ اجعل هذا البلد آمناً” (فكر آمن لوطن آمن)” من خلال الشاشات واللوحات في جوامع ومساجد منطقة الرياض، بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالرياض.

التعاون التوعوي مع الجهات الحكومية

وتأتي هذه البرامج في إطار التعاون التوعوي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لإنجاح أهداف الحملة التوعوية التي أطلقتها الرئاسة العامة لتعزيز الأمن الفكري وتحقيق الولاء والانتماء للدين والوطن.

قيم الوسطية والاعتدال

من جانبه أوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض عبدالله بن محمد الشبانات، أن هذه الحملة تأتي انطلاقًا من قيام الرئاسة العامة بواجباتها ومسؤولياتها واختصاصاتها، وتحقيقاً لرسالتها تجاه أمن المجتمع وبيان العقيدة الإسلامية وقيم الوسطية والاعتدال التي قامت عليها هذه الدولة المباركة .

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