الأمم المتحدة: جائحة كورونا تغذي دوافع الصراع وعدم الاستقرار في إفريقيا

المواطن - متابعة

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أنه بعد مرور عام على انتشار جائحة كورونا “كوفيد-19″، فإن الأزمة تغذي العديد من دوافع الصراع وعدم الاستقرار في قارة إفريقيا.

خطط إفريقيا للتعافي من كورونا:

ودعا غوتيريش، في كلمته أمام مجلس الأمن خلال الجلسة الافتراضية المنعقدة أمس، لدراسة كيفية معالجة الأسباب الجذرية للصراع مع تعزيز التعافي بعد الجائحة في إفريقيا، إلى أن تكون النساء والشباب جزءًا من خطط إفريقيا للتعافي من جائحة كوفيد-19.

بيئة سلام وأمن معقدة:

وأشار إلى أن العديد من المجتمعات والبلدان تعاني من بيئة سلام وأمن معقدة، مفيدًا أن تحديات مثل اللامساواة طويلة الأمد والفقر وانعدام الأمن الغذائي واضطراب المناخ، تزيد من مخاطر عدم الاستقرار.

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