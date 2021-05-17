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الأمن البيئي يضبط 55 مخالفًا لنظام البيئة بينهم 37 مواطنًا
رعوا 2388 رأسًا من الإبل في أماكن ممنوعة

الأمن البيئي يضبط 55 مخالفًا لنظام البيئة بينهم 37 مواطنًا

2021/05/17
الساعة 8:09 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الأمن البيئي يضبط 55 مخالفًا لنظام البيئة بينهم 37 مواطنًا
المواطن - واس

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (55) مخالفًا لنظام البيئة، منهم (37) مواطنًا و(18) مقيمًا من الجنسيات السودانية والهندية والبنجلادشية، ارتكبوا مخالفات رعي (2388) رأسًا من الإبل في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

جهود الأمن البيئي في تطبيق الأنظمة:

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداًء على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (999) و(996) في جميع مناطق المملكة، والرقم (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض.

الأمن البيئي


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