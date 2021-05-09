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الأمن البيئي يوقف 31 مخالفًا لنظام البيئة بينهم 18 مواطنًا
بحوزتهم 1146 رأسًا من الإبل

الأمن البيئي يوقف 31 مخالفًا لنظام البيئة بينهم 18 مواطنًا

2021/05/09
الساعة 6:20 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الأمن البيئي يوقف 31 مخالفًا لنظام البيئة بينهم 18 مواطنًا
المواطن - واس

أوقفت القوات الخاصة لـ الأمن البيئي (31) مخالفًا لنظام البيئة، منهم (18) مواطنًا و(13) مقيمًا من الجنسيتين السودانية والهندية، ارتكبوا مخالفات رعي (1146) رأسًا من الإبل في أماكن يُمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

جهود الأمن البيئي

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

الأمن البيئي


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