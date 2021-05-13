الأمير محمد بن سلمان يزور الشيخ صالح الفوزان لتهنئته بعيد الفطر

المواطن - الرياض

زار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صباح اليوم الخميس، فضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء لتهنئته بحلول عيد الفطر المبارك.

وهنأ الأمير محمد بن سلمان فضيلة الشيخ صالح الفوزان بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

ولي العهد يؤدي صلاة العيد:

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قد أدى صلاة عيد الفطر المبارك، مع جموع المصلين في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

وأم المصلين عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز آل الشيخ الذي استهل خطبته بحمد الله والثناء عليه وحث المصلين على تقوى الله والعمل الصالح، ثم هنأهم بقدوم العيد وإتمام الصيام والقيام.

وبين فضيلته في خطبته، أن لكل أمة دستورًا تستمد منه الحقوق والواجبات وتلتزم به، وأن الله خص هذه الأمة بدستور رباني المصدر ألا وهو الكتاب والسنة، وأن هذا الدستور ثَابِت لَا يتَغَيَّرُ، وَهِو رَحْمَةٌ لَا عَنَتَ فِيهَ، وَعَدْلٌ لَا ظُلْمَ فِيهَ، وَحَقٌّ لَا بَاطِلَ فِيهَ.

وأشار فضيلته إلى أن هذا الدستور قد حوى حقوقًا كثيرة وأهم هذه الحقوق هو حق الله وحق نبيه- صلى الله عليه وسلم- ثم حق ولاة الأمر الذين لهم من الحقوق ما يستمد منه الأمن ويتحقق به العدل وينتشر به الاستقرار ويعم به الرخاء والوئام وأن الواجب علينا نحو ولاة أمرنا الدعاء لهم لأن بصلاحهم صلاح الفرد والأمة.

وختم فضيلته الخطبة بالدعاء بأن يتمَّ الله علينا أجمعين في هذا الوطن المبارك في ظل ولاية الملك المؤيد سلمان وولي عهده الشاب الهُمام الأمير محمد بن سلمان السِّلْم والأمان، والإسلام والإيمان، والبر والخير والإحسان؛ فإنه جل وعلا وحده المستعان وعليه التكلان.

وأدى الصلاة مع سموه سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.

شارك الخبر







شارك الخبر