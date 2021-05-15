الأهداف لا تغيب عن مباريات ضمك والاتحاد خارج الأرض

المواطن - مروة نبيل

يسعى ضمك والاتحاد الظهور بشكل مميز خلال مباراتهما اليوم ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يطمح كل منهما في خطف الثلاث نقاط.

ضمك والاتحاد لا يُحافظان على نظافة الشباك

وأشار حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن ضمك والاتحاد الفريقان الوحيدان اللذان لم يحققا الشباك النظيفة خارج الأرض في البطولة هذا الموسم.

ويسير نادي الاتحاد بشكل مميز ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي، وذلك قبل مباراته ضد ضمك اليوم، حيث يملك إحصائية مميزة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

ومن المقرر أن يلعب ضمك ضد الاتحاد اليوم على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل نادي الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 46 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز الـ14 برصيد 28 نقطة.

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