الأهلي أكثر المتضررين من غياب الـVAR بآسيا

المواطن - مروة نبيل

أكد المستشار التحكيمي فهد المرداسي أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أكثر المتضررين من غياب تقنية الفيديو الـVAR في دوري أبطال آسيا 2021.

الأهلي تضرر لغياب الـVAR:

وتحدث فهد المرداسي خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”، قائلًا: “نعم غياب تقنية الفيديو الـVAR في دوري أبطال آسيا أثرت علي نتائج فرقنا.. وأيضًا استفادت”.

وتابع المستشار التحكيمي قائلًا: “بشكل عام لو حضرت تقنية الفيديو في آسيا كانت فرقنا تأهلت.. والنادي الأهلي أكثر المتضررين وكان يستحق التأهل.. والنصر والهلال أقل تضررًا لأنهم تأهلوا.. نعم أنديتنا استفادوا لكن الضرر أكبر”.

وأضاف: “غياب تقنية الفيديو في آسيا ليس قرار شخص واحد وإنما قرار لجان.. لكن ليس مستحيل أن تطبق.. يوجد كفاءات كبيرة في آسيا لكن يغيبوا بسبب أن يجبروا أن يأخذوا من دول ليس عندهم حكام نخبة..

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد الـVAR بداية من الدور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا 2021، بعد غياب التقنية عن مرحلة المجموعات، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأندية السعودية في آسيا 2021:

وودع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منافسات دوري أبطال آسيا 2021 من مرحلة المجموعات بعد تعادله مع الدحيل القطري في الجولة الأخيرة، ليرفع كل منهما رصيده إلى 9 نقاط، خلف الاستقلال الإيراني المتصدر، ويفشلا في التأهل.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في خطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي من بطولة دوري أبطال آسيا 2021 كمتصدر مجموعته برصيد 11 نقطة، فيما صعد الهلال بعد احتلاله المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

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