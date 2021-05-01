الأهلي والدحيل يودعان والهلال إلى دور الـ16

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة الأهلي والدحيل القطري بالتعادل بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الـ6 من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

ملخص أحداث مباراة الأهلي والدحيل:

وبدأ الشوط الأول من المباراة بأداء هادئ من قبل الفريقين، حيث لم ينجح أي منهم في إحراز الهدف الأول، لينتهي بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، نجح الدحيل في افتتاح النتيجة عبر اللاعب الكيني مايكل أولونجا بالدقيقة الـ62، ثم تمكن اللاعب هيثم عسيري بالدقيقة الـ73 من إحراز هدف التعادل للراقي بمعاناة.

ولم يحدث أي جديد، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق بين الأهلي والدحيل.

الراقي والدحيل يتعادلان في رصيد النقاط:

وأصبح رصيد الراقي بعد التعادل 9 نقاط، وهو نفس رصيد الدحيل.

وتأهل استقلال طهران بشكل مباشر إلى دور ثمن النهائي بعد فوزه على الشرطة بهدف دون رد.

بهذه النتيجة، يودع الراقي والدحيل دوري أبطال آسيا، ويتأهل الهلال إلى دور ثمن النهائي برصيد 10 نقاط.

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