الأهلي والقادسية لا يعرفان التعادل بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير مباراة الأهلي والقادسية ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يطمح كل منهما في الظهور بشكل مميز وخطف الثلاث نقاط.

نتائج مواجهات الأهلي والقادسية:

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تاريخ مواجهات الأهلي والقادسية في البطولة، والتي شهدت تفوقًا كبيرًا للراقي.

ولعب الفريقان 15 مباراة من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ولم تنته أي مواجهة بينهما بالتعادل، حيث نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز 12 مرة، مقابل 3 انتصارات لفريق القادسية.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان:

ومن المقرر أن يلعب الراقي ضد القادسية على الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، مساء يوم غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الغد، يحتل الراقي المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية في المركز العاشر برصيد 34 نقطة.

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