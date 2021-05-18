الأهلي يتخذ إجراءات قانونية ضد إحدى الشركات

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن الفترة المقبلة سوف تشهد أزمة بين النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي وإحدى الشركات؛ بسبب الإساءة للكيان الأهلاوي.

الأهلي يُقاضي إحدى الشركات:

وذكر النادي الأهلي، قبل قليل، أن الإدارة قررت اتخاذ كافة الإجراءات النظامية والقانونية تجاه إحدى الشركات بسبب تغريدتها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

ولفت حساب النادي الرسمي على “تويتر”، إلى أن الشركة نشرت عبارات مسيئة تجاه الكيان الأهلاوي، والتي لا تمت للروح الرياضية أو الأخلاق بصلة.

الراقي في دوري محمد بن سلمان:

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالراقي لمواجهة نظيره الهلال، مساء يوم غد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الغد، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 52 نقطة، فيما يقع الراقي في المركز الثامن برصيد 38 نقطة.

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