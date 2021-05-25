الأهلي يسعى لاستعادة بريقه في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يطمح الأهلي في استعادة بريقه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتجاوز عقبة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها اليوم.

الأهلي يُعاني:

وخسر الراقي في آخر 5 مباريات خارج أرضه ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولم يسبق أن خاض سلسلة أطول من هذا النوع في المسابقة.

كما أن الأهلي لم ينجح في الحفاظ على نظافة شباكه في آخر 13 مباراة خارج أرضه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولم يسبق أن خاض سلسلةً أطول من هذا النوع في البطولة.

ويطمح الراقي، بقيادة مدربه لورينت ريجيكامب، في الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز ضد أبها، لمصالحة الجماهير الغاضبة من الخسارة بخماسية أمام الهلال، والتقدم في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الراقي يواجه أبها اليوم:

ويلعب الراقي ضد أبها، اليوم الثلاثاء، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 34 نقطة، فيما يقع النادي الأهلي في المركز الثامن برصيد 38 نقطة.

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